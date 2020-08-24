شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحساء» تحفز المبدعين بأفضل تصميم جمالي للميادين والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة محافظة الأحساء بالشراكة مع إحدى المؤسسات المجتمعية، مسابقةً لأفضل تصميم جمالي للميادين، معلنة عن تلقي الأعمال المشاركة عبر البوابة الإلكترونية للأمانة حتى 3 صفر 1442 - 20 سبتمبر 2020، وذلك ضمن إستراتيجيات الأمانة للاهتمام بالعناصر التجميلية، ونماء القطاع الخدمي في طرقات الحاضرة.

تعزيز التكاملية

وأوضح أمين الأحساء م. فؤاد الملحم أن المسابقة تأتي تعزيزًا للشراكة المجتمعية بين الأمانة وأفراد المجتمع والقطاع الخاص، والإسهام في تحسين وتجميل المشهد الحضري مؤكدًا سعي الأمانة المتواصل في تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة، وذلك تجسيدًا لأهداف تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة ـ أيّدها الله -، مقدمًا شكره وتقديره للمؤسسة الإنسانية لمبادرتهم لتعزيز التكاملية والتعاون البنّاء بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني في الخدمة المجتمعية.

الجهات الأكاديمية

من جهته، بيّن مدير إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية في الأمانة خالد العرجي، أن المشاركة في المسابقة متاحة للأفراد والجهات الأكاديمية من جامعات وكليات عمارة وتخطيط ومدارس، موضحًا أنه جرى تخصيص جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة.

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وأضاف إنه يتوجب على المشاركين تسجيل بياناتهم في البوابة الإلكترونية للأمانة وكتابة نبذة مختصرة عن التصميم، ورفع المشاركة بدقة عالية وبصيغة «PDF» أو «JPG».

شروط الجائزة

وتابع «العرجي» أنه تم إقرار اشتراطات عدة للانضمام للمسابقة، من بينها محاكاة التصميم لتوجهات رؤية المملكة 2030، ويسمح لكل مشارك بتقديم تصميمَينِ كحدٍّ أقصى، مع إمكانية استخدام المشارك برامج التصميم الإلكترونية أو الرسم التشكيلي على أن يكون بدقة عالية مع أصالة التصميم وحداثته، إضافة إلى عدم مشاركة العمل في جائزة سابقة.

وبيّن أن الشروط تشمل قابلية التصميم للتنفيذ ومناسبته، من حيث المساحة والحجم، ووضوحه من حيث المسمى والفكرة، وبُعده عن الغرابة والغموض، إضافة إلى أنه لا يحق للمتسابق الإعلان عن عمله إلا بعد الانتهاء من التحكيم وإعلان الفائزين، مشيرًا إلى أن المشارك يتحمّل مسؤولية حقوق الملكية الفكرية تجاه التصميم، والأدوات المستخدمة فيه، كما يلتزم المشارك بإجراء أي تعديل على التصميم في حال رأت اللجنة المنفذة ذلك.