شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1702 حالة تعاف جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 307.479 حالة.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد أمس أنّه تمّ تسجيل 1702 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 280.143 حالة، كما تمَّ تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3649 حالة.

وقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، نصائح وقائية تطبق في العمل وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين إلى الدوام.

وأوضح أن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل: لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأيّة أعراض.

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ولفت إلى أنه بلغ إجمالي الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا في المملكة 4.674.950 فحصًا مخبريًا دقيقًا، مؤكدا أن الإجراءات الوقائية أسهمت في الوقاية من انتشار فيروس «ميرس».

ونوه لوجود أكثر من 40 «بروتوكولاً» للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، ناصحا بضرورة أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، موضحاً أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، والخدمات مقدمة على مدار الساعة عبر الاتصال على 937.

وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، إلى أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مشددًا على ضرورة لبس الكمامة في الأماكن العامة والتجمعات بشكل مستمر. وشدّد على الجهات الحكومية والخاصة بضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية.