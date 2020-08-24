شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة بأحياء جدة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سموه خلال اجتماعه بأعضاء لجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية: أمانة جدة وغرفة جدة وشرطة جدة والدفاع المدني وشركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية ولجنة التعديات، على العمل بتطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، فيما شكل سموه فرقا ميدانية لمتابعة تلك المنشآت والمصانع وتقيدها بالإزالة ونقل أنشطتها للمدن الصناعية وتنفيذ الاشتراطات النظامية.
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