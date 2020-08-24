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إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة بأحياء جدة

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شدد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على البدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء، إنفاذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن، لما لتلك المخالفات من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وحثهم على تضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات بذلك مع متابعة سموه الشخصية بهذا الشأن.

وأكد سموه خلال اجتماعه بأعضاء لجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية: أمانة جدة وغرفة جدة وشرطة جدة والدفاع المدني وشركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية ولجنة التعديات، على العمل بتطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، فيما شكل سموه فرقا ميدانية لمتابعة تلك المنشآت والمصانع وتقيدها بالإزالة ونقل أنشطتها للمدن الصناعية وتنفيذ الاشتراطات النظامية.

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