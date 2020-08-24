شكرا لقرائتكم خبر عن ..ضخ 700 ألف لتر مياه في خزانات الحديدة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الفترة من 13 حتى 19 أغسطس 2020م، ضخ 287.000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.
ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق، لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
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