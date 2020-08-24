شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لمستفيدي مركز مكافحة الوبائيات والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 13 - 19 أغسطس 2020، في قسم التسجيل والفرز 647 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 178 شخصًا، وعيادة التنويم 31 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 642 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 589 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، وصرفت الأدوية لـ 723 مريضا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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