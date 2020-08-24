شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «تصميم تعليمي» بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في منصة KKUx برنامج التصميم التعليمي، الموجه لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين. وأبان عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة المشرف على المنصة د. فهد الأحمري أن البرنامج يأتي في إطار البرامج الهادفة إلى تحقيق جودة التعليم والتعلم عن بعد، وتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعلمي التعليم العام في مجالات تقنية التعليم، وطرق عرض المحتوى الدراسي، لزيادة فاعلية وكفاءة العملية التعليمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منصة «تصميم تعليمي» بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.