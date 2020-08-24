شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مشاركة مجتمعية بـ «البلدية والقروية» والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قراراً بإنشاء إدارة بمسمى «إدارة المشاركة المجتمعية» لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي. وتضمن القرار نقل مهمات «إدارة التطوع البلدي» من وكالة الوزارة للشؤون البلدية وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في مختلف الإدارات بديوان الوزارة إلى الإدارة الجديدة. وتُعنى الإدارة الجديدة بالتنسيق مع نظيراتها في القطاعات الأخرى بمجال المشاركة المجتمعية، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للتطوع والأيام العالمية الخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي. وتضمن القرار تكليف فهد بن مبارك القثامي بالإشراف على «إدارة المشاركة المجتمعية».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مشاركة مجتمعية

بـ «البلدية والقروية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.