شكرا لقرائتكم خبر عن 28950 مكالمة لـ«الهلال الأحمر» في 20 يوما والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية 28950 مكالمة هاتفية مختلفة خلال أول عشرين يومًا من شهر أغسطس 2020م، منها 4564 بلاغًا إسعافيًا لحالات مرضية وحوادث، بالإضافة إلى 111 بلاغًا عن طريق تطبيق «أسعفني».

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الهلال بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن الفرع قدم الخدمة الطبية الإسعافية لـ427 بلاغًا لحالات ناتجة عن حوادث مرورية، و29 حادث دهس، و74 انقلاب مركبات، و1230 لحالات مرضية عادية، و1049 لحالات مرض معدٍ، و242 لحالات سقوط، و127 لحالات نتجت عن حرائق، و14 بلاغًا لحالات غرق، و18 بلاغًا لحالات احتجاز، وبلاغين لحالات بتر، و15 لحالات نتيجة حروق، و89 لحالات أزمة قلبية، و101 لحالات غيبوبة، و378 لحالات إغماء، و310 لأزمات تنفسية، و64 لحالات نزيف، و15 لحالات ولادة.

وباشر الهلال الأحمر 15 بلاغًا لحالات تسمّم بالابتلاع، و9 لحالات تسمّم باللدغ، و3 لحالات إصابة عمل، و41 لحالات توقف قلب وتنفّس، و8 لحالات ناتجة عن استعمال آلة حادة، و8 لحالات تشنّج حراري، و3 لحالات تسمم بالاستنشاق، و5 لحالات صعق كهربائي، وبلاغين لحالات ضربة شمس، و24 لحالات اشتباه جلطة دماغية، وبلاغ لحالة تسرّب غاز، وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى. وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ2248 حالة، ومن ثم إسعافها للمستشفيات، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ2335 حالة بالموقع، ولم تنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة 110 حالات.