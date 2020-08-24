شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وإعادة سفلتة شوارع «خزامى الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة الخبر، العمل على تأهيل وإعادة سفلتة شوارع حي الخزامى، ضمن برنامج صيانة الشوارع، وذلك بتنفيذ العديد من أعمال الصيانة بالحي، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، والمحافظة على البنية التحتية للشوارع، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، إلى أنه تم اختيار مربعين بالحي، والبدء بكشط وإعادة سفلتة الشوارع الواقعة في نطاق المنطقة المحصورة ما بين شارعي 14 وطريق مجلس التعاون، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز وشارع العدل بن الحكيم الشيباني.

وأضاف أن البلدية حريصة على انسيابية حركة المرور مع تنفيذ أعمال الصيانة دون التسبب في إعاقة أو تأخير الحركة داخل الحي، وذلك بتجزئة العمل وفق مربعات متساوية يتم من خلالها الانتقال إلى المربع الآخر بعد الانتهاء بالكامل من المربع الجاري العمل فيه حاليا.

وشدد م. الزايدي على أن البلدية تسعى من خلال هذه الأعمال إلى توفير السلامة والراحة والأمان لمستخدمي الطرق، مؤكدا استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عدد من المواقع والشوارع بمدينة الخبر ضمن جهود البلدية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.