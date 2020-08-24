شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات صارمة للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

شددت إدارة تعليم المنطقة الشرقية على مكاتب التعليم بالمحافظات، على توخي الحذر، والأخذ بالاحترازات الوقائية المشددة، والتباعد بين كوادرها، وزوار المدارس.

وحرصت الإدارة على ضرورة توفير المستلزمات الضرورية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، ووضعت الضوابط الإجرائية الاحترازية الدقيقة؛ للتوخي والحذر من الإصابة بالفيروس.

وعلمت ”الخليج 365”، مع بدء انطلاقة الأسبوع الأول من العام الدراسي، وعودة الهيئة الإدارية بمدارس المنطقة الشرقية، باشتباه في إصابات بـ3 مدارس في محافظة القطيف، واشتبه بإصابة حارس مدرسة «الهدى» المتوسطة بصفوى يوم الثلاثاء الماضي، وإصابة في الطاقم الإداري بمدرسة «سعد بن الحارث» المتوسطة بسيهات يوم الأربعاء الماضي،، وإصابة في المدرسة الثانوية الأولى بالربيعية في كادرها الإداري.

من ناحيته، نفى مدير مكتب تعليم القطيف عبدالله القرني لـ«اليوم»، ما يتداول، وأن العمل في المدارس المذكورة مستمر، وكذلك جميع مدارس القطاع، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأبان القرني أنه تتم متابعة ما يصل من حالات من مشرفي ومشرفات الصحة المدرسية، ويبلغ القادة بالإجراءات؛ لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.