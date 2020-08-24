شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار لائحة تنظيم معهد البحوث و3 برامج دراسية بجامعة بيشة والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس جامعة بيشة، على إقرار برنامج بكالوريوس تصميم الأزياء في كلية الاقتصاد المنزلي، وبرنامج دبلوم هندسة التشييد والبناء في كلية المجتمع، ودبلوم إدارة السجلات الصحية في كلية المجتمع، بالإضافة إلى إقرار اللائحة التنظيمية لمعهد البحوث والاستشارات، وخطة برنامج ماجستير الآداب في اللغة العربية تخصص الآداب والنقد في كلية الآداب.

كما بحث المجلس، خلال اجتماعه الأول للعام الجامعي 1441-1442هـ برئاسة رئيس الجامعة د. محمد صفحي، أمس، «عن بعد»، عددًا من الموضوعات المدرجة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة واتخذ حيالها القرارات اللازمة.

ورفع «صفحي» التقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة السامية بتعيينه رئيسًا لجامعة بيشة، مهنئًا القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين ونجاح العملية الجراحية التي أجراها -أيده الله- مؤخرًا. وثمن الدعم اللا محدود من ولاة الأمر للفرد والمجتمع والمؤسسات التعليمية والأكاديمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، معربا عن شكره لوزير التعليم على متابعته المستمرة ودعم الجامعة في تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.