شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإصابة 12 آخرين في انهيار منزل شعبي والان نبدء بالتفاصيل

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، في انهيار منزل شعبي مكون من 3 أدوار بحي الرويس في جدة . وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة تلقى بلاغاً مساء أمس الأول بانهيار منزل شعبي بحي الرويس، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ وانهيارات المباني للموقع مدعومة بالمعدات الثقيلة وقوة من طوارئ الدفاع المدني بالمنطقة، وتبين انهيار جزء من المنزل، مشيرا إلى انتشال 15 شخصا، من تحت الأنقاض، وجرى نقلهم إلى منطقة الفرز الطبي ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، بينما يباشر فريق التحقيق عمله.

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