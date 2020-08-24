شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم مكة: الأسرة شريك مهم لنجاح الدراسة عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف خلال زيارته، أمس الأول، مكتب تعليم بحرة وعددا من المدارس التابعة له، إن دور الأسرة لا يقل أهمية عن دور كافة منسوبي الوزارة من خلال متابعة الأبناء بشكل يومي، لإنجاح العملية التعليمية، وفق المعطيات الحالية.
وحثّ «الزائدي» الجميع على تقديم المزيد من العطاء والجهود سواء منسوبي المدارس أو أولياء الأمور، وذلك لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم «عن بُعد».
وشملت زيارة المدير العام مدارس «ثانوية ابن رشد»، و«بحرة المجاهدين»، و«صقر الجزيرة»، و«سهل بن سعد الابتدائية»، و«زين العابدين المتوسطة»، كما اطلع على عمليات التأهيل في مبنى ثانوية ابن حزم، مُشيداً بالاستعدادات والخطط والتنفيذ.
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