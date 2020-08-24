شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مقعد لمتقدمي الفصل الجديد بـ «تقنية جدة» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة م. عبدالرحمن السريعي، أن هذا التوسع يأتي استجابة لخطط وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرامية إلى استيعاب أكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بها وفق البرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير العالمية للتدريب التي تأتي تزامناً مع النمو المطرد في الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المتلاحقة.
وأشار السريعي؛ إلى أن التخصصات المتاحة بالكلية، تشمل: قسم التقنية الإدارية ويضم: التسويق، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص القوى الكهربائية، وقسم التقنية المدنية والمعمارية ويضم تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية، وقسم تقنية الفندقة والسياحة ويضم تخصصي إدارة الفنادق والسفر والسياحة، وقسم التقنية الميكانيكية ويضم تخصصي التبريد والتكييف وتقنية الإنتاج، وقسم ميكانيكا السيارات، وقسم الصحة والسلامة والمهنية.
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