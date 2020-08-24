شكرا لقرائتكم خبر عن 119 مشروع «مياه» بملياري ريال لمكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

استعرض الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سير الخطط الإستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

واطلع سموه خلال ترؤسه اجتماعا حضره رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية م. محمد الغامدي، على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات المنطقة التي تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال لعام 1441هـ، منها 19 مشروعاً انتهت قبل المدة التعاقدية بمتوسط شهرين، ضمن منهجية عمل إدارة المشاريع بالقطاع الغربي لرفع كفاءة الأداء، وكذلك المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها خلال عام ١٤٤١هـ لعموم القطاع وتقدر قيمتها بأكثر من 900 مليون ريال، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والبالغ عددها 119 مشروعاً لخدمة المشاعر المقدسة وأهالي منطقة مكة المكرمة وَفْق الخطط الإستراتيجية لخِدْمات المياه، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمن العرض الذي قدمه «الغامدي»، مبادرات إقفال وتخفيف الاعتماد على صهاريج المياه ورفع كفاءة الشبكات الذي أطلقته الشركة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، بدءاً بمحافظة القنفذة، وكذلك الانتهاء من مشاريع مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بمحافظة رابغ، والبدء بتنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي بالليث والقنفذة، وعدد آخر من مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات.

وتطرق رئيس القطاع الغربي إلى مشروع ربط عقارات الواجهة البحرية بخدمات الصرف الصحي للقضاء على التلوث، ليتم الانتهاء من ربط جميع العقارات والأبراج القائمة على كورنيش جدة الأوسط خلال ستة أشهر لما له من أهمية بالغة للقضاء على التلوث.