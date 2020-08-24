شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محاضرات ودروس دينية بمساجد الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، تنظيم المحاضرات والكلمات والدروس الدعوية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالراكة، خلال الشهر الجاري، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد محافظة الخبر.

ويقدم فرع الوزارة، اليوم، درسًا في شرح كتاب الأصول الثلاثة بجامع العريفي، وكلمة بعنوان «فضل شهر الله المحرم وفضل عاشوراء» بجامع عبدالله الدبل، بعد صلاة العشاء.

وفي اليوم السابع من الشهر الجاري، تُلقى كلمة بعنوان «آداب وأحكام الرقية الشرعية» بجامع فاطمة الذيب، وتقام محاضرة في «فضل شهر الله المحرم وفضل عاشوراء» في مسجد مضاوي الذكير، بعد صلاة العشاء، فيما تعقد في الثامن من الشهر ذاته محاضرة بعنوان «التحذير من السحرة والكهان» في جامع الصالحين بعد صلاة المغرب، ومحاضرة في «فضل شهر الله المحرم وفضل عاشوراء» بجامع المعيبد بعد صلاة العشاء.

وتأتي هذه المحاضرات والكلمات والدروس ضمن برامج التوعية، والحث على اغتنام الأوقات والأيام الفاضلة.