شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة ميدانية على احترازات كورونا بمنشآت حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

تواصل إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن، جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وذلك للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، والتي تشمل ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، ووضع نقاط الفرز البصري على المداخل الرئيسية للمنشآت. وأكدت الإدارة استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيّدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رقابة ميدانية على احترازات كورونا بمنشآت حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.