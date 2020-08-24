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تفاصيل رفع الحد الأعلى لراتب المقترض في بنك التنمية الاجتماعية
الحد الأعلى لقيمة التمويل هو 60,000 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن بنك التنمية الاجتماعية، عن تحديث للقروض الاجتماعية، تضمن رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 12500 ريال بدلًا من 10 آلاف.
كما أعلن البنك أنه تكون للمسميات الآتية التعريفات الواردة قرين كل منها ما لم يقتضِ النص خلاف ذلك:
تمويل الزواج: هو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج.
تمويل الأسرة: هو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجات ضرورية للأسرة.
تمويل الترميم: هو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.
الفصل الثاني: نطاق سريان اللائحة ومقدار مبلغ التمويل والأقساط.
المادة الثانية: الأشخاص المشمولون بأحكام هذه اللائحة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (12,500) ريال.
المادة الثالثة: الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد. وتتوزع الشرائح حسب الجدول التالي: (1)
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