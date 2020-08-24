بائع الشاي الحاصل على الماجستير يرد على هدف: لهذا السبب تركت الوظائف

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد بائع الشاي الحاصل على الماجستير الشاب عبداللطيف جرفان، على بيان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بشأن أنه سبق له العمل في 5 فرص وظيفية ولم يستمر فيها.

وقال جرفان خلال مقطع فيديو نشره إبراهيم العسيري على موقع تويتر: إن الوظائف التي تمت الإشارة لها في البيان كانت قبل الحصول على الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية.

Advertisements

وأوضح أن الوظيفة الأولى كانت في شركة هرفي أثناء الدراسة وعمل بها لكي يتمكن من دفع مصاريف الدراسة في كلية الأمير سلطان، والثانية كانت في شركة تأمين لمدة 3 أشهر بعد الحصول على البكالوريوس، وبعد الابتعاث واجه مشكلة في الحصول على قبول في نفس المدينة هو وزوجته، فعاد للسعودية وحصل على وظيفة في مصرف الراجحي.

ولفت إلى أنه اضطر لترك العمل في مصرف الراجحي بعدما حصل على فرصة ابتعاث هو وزوجته في نفس الجامعة، وبعد عودته من الابتعاث وحصوله على الماجستير، حصل على وظيفة أخرى في فندق مقابل 3 آلاف ريال، وبعد ذلك حدثت مشكلة كورونا والتي بسببها استغنت عنه الشركة.

وأضاف أن الوظيفة الأخيرة كانت فرصة عمل كمندوب مشتريات لأحد المطاعم، إلا أن خوفه من نقل عدوى كورونا لأهل بيته منعه من الاستمرار في العمل بسبب تعامله مع الكثير من العاملين.

وظهر الشاب عبداللطيف في فيديو وهو يبيع الشاي على طريق أبها- خميس مشيط مرتديًا زي التخرج من الجامعة الأمريكية، وذلك قبل أن يصدر صندوق تنمية الموارد البشرية بيانًا توضيحيًّا بشأن حالة الشاب، كاشفًا عن حصوله على 5 فرص وظيفية في السابق.

شارك الخبر







