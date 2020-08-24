، الاتحاد للهروب من منطقة الخطر .. الشباب لاستعادة التوازن .. والفتح لتأمين البقاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - أربع مواجهات نارية في افتتاح الجولة 27 من دوري المحترفين

يصل مساء ، اليوم الاثنين ، قطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم إلى محطته الـ27 والتي تشهد إقامة أربع مباريات نارية سترسم بشكل كبير ملامح جدول الترتيب بالنسبة للفرق المتنافسة على الهروب من شبح الهبوط من جهة ومن جهة أخرى مصير فرق وسط الترتيب.

الاتفاق - الرائد

أولى المواجهات يستضيفها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وفيها يحل الرائد سادس الترتيب بـ42 نقطة ضيفًا على الاتفاق الثامن بـ36 نقطة.

يسعى أصحاب الأرض لإيقاف نزيف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات التي غاب عنها في الجولتين الأخيرتين لتحسين مركزه في سلم الترتيب والوصول للفوز الثاني عشر هذا الموسم والثالث من بعد استئناف المسابقة نتيجة التوقف بسبب جائحة كورونا.

في المقابل يسعى الرائد لمواصلة العزف على نغمة الانتصارات للجولة الثالثة تواليًا للاقتراب أكثر من رباعي المقدمة والمنافسة بقوة على مركز يؤهله للبطولة الآسيوية الموسم المقبل.

التقى الفريقان في دوري المحترفين 19 مرة كان الفوز حليف الاتفاق في 8 مناسبات مقابل 5 انتصارات للرائد فيما حضر التعادل 6 مرات.

الشباب - أبها

يستضيف الشباب السابع بـ 38 نقطة نظيره أبها على ملعبه بالرياض، صاحب المركز التاسع بـ33 نقطة في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان لتعويض خسارتهما الجولة الماضية.

يأمل الشباب استعادة نغمة الفوز ووقف هدر النقاط لتحسين مركزه والارتقاء مركزين على جدول الترتيب في حال جاءت نتائج فريقي الفيصلي والرائد بمصلحته من أجل الإبقاء على حظوظه الآسيوية قائمة بالمنافسة.

بينما يأمل الضيوف إيقاف مسلسل الهزائم عند ثلاث مباريات منذ استئناف النشاط الرياضي لإثبات أنهم يستحقون الوجود الموسم القادم في دوري الكبار.

سيكون هذا اللقاء الرابع الذي يجمع الفريقين في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2007-2008 وفيها كان أبها صاحب النصيب الأكبر بانتصارين مقابل فوز واحد للشباب.

الحزم - الفتح

يلتقي الحزم صاحب المركز الثالث عشر بـ27 نقطة على ملعبه في محافظة الرس نظيره الفتح الرابع عشر على جدول الترتيب برصيد 26 نقطة في لقاء عنوانه في لقاء النقاط المضاعفة ومهم لكليهما كونهما يتنافسان للهروب من الهبوط.

يطمح الحزم المنتشي في الجولة الماضية بفوزه خارج قواعده على فريق أبها استغلال عاملي الأرض والروح المعنوية لدى لاعبيه لمواصلة صحوتهم وحصد النقاط الثلاث التي تبعدهم مؤقتًا عن منطقة الخطر.

أما الضيف يسعى للعودة بنتيجة الفوز أو التعادل على أقل تقدير للإبقاء على حظوظه في الهرب من شبح الهبوط .

الاتحاد - الفيحاء

آخر مباريات الليلة سيكون ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مسرحًا للمباراة لا تقبل القسمة على اثنين والتي تجمع الاتحاد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة بنظيره الفيحاء الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة على اعتبار كليهما يسعيان لتأمين البقاء.

يبحث الاتحاد عن استعادة توازنه وتضميد جراحه من أجل مواصلة صحوته والاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية لخطف ثلاث نقاط ثمينة ستساعده كثيرًا في الهروب من منطقة الخطر وتنعش من آماله في البقاء في دوري الأضواء.

في حين يعلم الفريق الزائر أن أي تعثر جديد لن يصب في مصلحته إذ سيرجعه أكثر من مركز ويعقد من وضعه في سلم الترتيب ويبقى الخطر قائمًا في الهبوط.