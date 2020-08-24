، شاهد لقطات محرجة.. انتشال وزير الداخلية التركي من مجاري السيول ،

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات محرجة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو أثناء انزلاقه بأحد طرق مدينة جيرسون التركية التي تعرضت لفيضان عنيف أمس، أسفر عن دمار البنى التحتية، ومصرع خمسة مواطنين، بينهم جندي.
وذكرت الصحف التركية أن السلطات لم تتدارك الكارثة التي وقعت بجيرسون السبت إلا في ساعات مبكرة من صباح الأحد، فيما تحاول فرق الإنقاذ العثور على الضحايا والمفقودين وحصر الأضرار.
وظهر صويلو في الفيديو وهو يحاول المرور إلى الجانب الآخر من أحد الشوارع التي انهارت سريعًا مع اشتداد الأمطار السبت. وكاد الوزير أن ينزلق في الطين لولا أن أنقذه أحد مواطني المدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود.
ويعيش سكان مدينة جيرسون شمال تركيا مأساة إنسانية إثر تعرضها للسيول السبت؛ ما أدى إلى دمار العديد من المنازل، وانهيار البنى التحتية بالمدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود، فضلاً عن مصرع أربعة من المواطنين، بينهم جندي. فيما تواصل السلطات البحث عن المفقودين وحصر الخسائر.
شاهد لقطات محرجة.. انتشال وزير الداخلية التركي من مجاري السيولحامد العلي الخليج 365 2020-08-24
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات محرجة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو أثناء انزلاقه بأحد طرق مدينة جيرسون التركية التي تعرضت لفيضان عنيف أمس، أسفر عن دمار البنى التحتية، ومصرع خمسة مواطنين، بينهم جندي.
وذكرت الصحف التركية أن السلطات لم تتدارك الكارثة التي وقعت بجيرسون السبت إلا في ساعات مبكرة من صباح الأحد، فيما تحاول فرق الإنقاذ العثور على الضحايا والمفقودين وحصر الأضرار.
وظهر صويلو في الفيديو وهو يحاول المرور إلى الجانب الآخر من أحد الشوارع التي انهارت سريعًا مع اشتداد الأمطار السبت. وكاد الوزير أن ينزلق في الطين لولا أن أنقذه أحد مواطني المدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود.
ويعيش سكان مدينة جيرسون شمال تركيا مأساة إنسانية إثر تعرضها للسيول السبت؛ ما أدى إلى دمار العديد من المنازل، وانهيار البنى التحتية بالمدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود، فضلاً عن مصرع أربعة من المواطنين، بينهم جندي. فيما تواصل السلطات البحث عن المفقودين وحصر الخسائر.
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
01:03 AM
السلطات لم تتدارك الكارثة التي وقعت بـ"جيرسون" إلا بعد مُضي يوم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات محرجة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو أثناء انزلاقه بأحد طرق مدينة جيرسون التركية التي تعرضت لفيضان عنيف أمس، أسفر عن دمار البنى التحتية، ومصرع خمسة مواطنين، بينهم جندي.
وذكرت الصحف التركية أن السلطات لم تتدارك الكارثة التي وقعت بجيرسون السبت إلا في ساعات مبكرة من صباح الأحد، فيما تحاول فرق الإنقاذ العثور على الضحايا والمفقودين وحصر الأضرار.
وظهر صويلو في الفيديو وهو يحاول المرور إلى الجانب الآخر من أحد الشوارع التي انهارت سريعًا مع اشتداد الأمطار السبت. وكاد الوزير أن ينزلق في الطين لولا أن أنقذه أحد مواطني المدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود.
ويعيش سكان مدينة جيرسون شمال تركيا مأساة إنسانية إثر تعرضها للسيول السبت؛ ما أدى إلى دمار العديد من المنازل، وانهيار البنى التحتية بالمدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود، فضلاً عن مصرع أربعة من المواطنين، بينهم جندي. فيما تواصل السلطات البحث عن المفقودين وحصر الخسائر.
، شاهد لقطات محرجة.. انتشال وزير الداخلية التركي من مجاري السيول ،
المصدر : الخليج 365
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