شكرا لمتابعة خبر عن نسبة الـ20 % من توطين المهن الهندسية تغطي جميع الباحثين عن عمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين 20 % من المهن الهندسية يستهدف توفير 7000 وظيفة للمهندسين السعوديين.

وأكدت الوزارة أن هذه النسبة تغطي جميع الباحثين عن عمل من المهندسين، وعددهم حاليًا يقارب 5000 مهندس.

وأوضحت أن النسبة تغطي كذلك الخريجين المتوقَّع تخرجهم خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة النسبة بشكل سنوي متوافق مع حجم الخريجين كل سنة.