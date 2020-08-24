شكرا لمتابعة خبر عن نسبة الـ20 % من توطين المهن الهندسية تغطي جميع الباحثين عن عمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين 20 % من المهن الهندسية يستهدف توفير 7000 وظيفة للمهندسين السعوديين.
وأكدت الوزارة أن هذه النسبة تغطي جميع الباحثين عن عمل من المهندسين، وعددهم حاليًا يقارب 5000 مهندس.
وأوضحت أن النسبة تغطي كذلك الخريجين المتوقَّع تخرجهم خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة النسبة بشكل سنوي متوافق مع حجم الخريجين كل سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر نسبة الـ20 % من توطين المهن الهندسية تغطي جميع الباحثين عن عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.