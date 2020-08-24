«الحقيل»: قطاع الإسكان سيرى المزيد من الإبداع بعد «التوطين»

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أشاد الدكتور ماجد الحقيل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية، بقرار توطين المهن الهندسية. أشاد الدكتور ماجد الحقيل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية، بقرار توطين المهن الهندسية. وقال عبر حسابه على "تويتر" : "لدينا كوادر وطنية متميزة ومتخصصة في المهن الهندسية، وسيسهم القرار في تمكينهم، لنحضى بمزيد من الإبداع والابتكار في قطاع الإسكان و القطاع البلدي.

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