شكرا لمتابعة خبر عن تعليم حائل: منح مكاتب التعليم صلاحية استثناء بعض المعلمين في بعض الحالات(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أكد الدكتور منذر البليهد مدير تعليم حائل، على استعاد الإدارة في حائل لبدء الدراسة عن بعد، وفقًا لقرار وزارة التعليم.

وقال مدير تعليم حائل لقناة " الإخبارية " إن وزارة التعليم منذ بداية الازمة حريصة على صحة وسلامة الطلاب، وتطلبت المرحلة استئناف الدراسة عند بعد في الـ7 اسابيع الأولى.

وأضاف : فتح المكاتب والمدارس هو ضمان مهم لاستمرار عملية التعليم ولجودة الرحلة التعليمية للطلاب، ولذلك قررت الوزارة حضور منسوبي المدارس والمكاتب بشكل يومي مستمر والمعلمين حضورهم ليوم واحد.

وتابع : تم منح مكاتب التعليم صلاحية استثناء بعض المعلمين في بعض الحالات التي يصعب الوصول فيها إلى المدارس.