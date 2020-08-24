شكرا لمتابعة خبر عن تعليم حائل: منح مكاتب التعليم صلاحية استثناء بعض المعلمين في بعض الحالات(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أكد الدكتور منذر البليهد مدير تعليم حائل، على استعاد الإدارة في حائل لبدء الدراسة عن بعد، وفقًا لقرار وزارة التعليم.
وقال مدير تعليم حائل لقناة " الإخبارية " إن وزارة التعليم منذ بداية الازمة حريصة على صحة وسلامة الطلاب، وتطلبت المرحلة استئناف الدراسة عند بعد في الـ7 اسابيع الأولى.
وأضاف : فتح المكاتب والمدارس هو ضمان مهم لاستمرار عملية التعليم ولجودة الرحلة التعليمية للطلاب، ولذلك قررت الوزارة حضور منسوبي المدارس والمكاتب بشكل يومي مستمر والمعلمين حضورهم ليوم واحد.
وتابع : تم منح مكاتب التعليم صلاحية استثناء بعض المعلمين في بعض الحالات التي يصعب الوصول فيها إلى المدارس.
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