أمران ملكيان بتعيين الخريف رئيساً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. والسديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار

مع إعفاء الشبل ووالمرزوقي..
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد أمران ملكيان، الأول تعيين بندر الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بينما الأمر الثاني يختص بتعيين الدكتور محمد السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.
وتضمن الأمر الملكي الأول، إعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
أما الأمر الملكي الثاني، فجاء فيه، إعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.
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