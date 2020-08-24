مراكز الأحياء تزاول أنشطتها بعد توقف 4 أشهر

كشف المدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة أحمد حمزي، عن أن مراكز الأحياء عادت مجددًا بعد انقطاع دام ٤ أشهر لاستقبال المستفيدين بمجموعة من البرامج في شتى المجالات، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتوفير كل سبل الوقاية للرواد بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقًا.

وأبان حمزي، أن الجمعية أطلقت ٤ برامج تستهدف المرأة، وكذلك برامج للبالغين استفاد منها حتى الآن أكثر من ٥٠ مستفيدًا وذلك لاستثمار أوقاتهم فيما تبقى من الإجازة الصيفية، واكسابهم مهارات علمية، وثقافية، وترفيهية، ورياضية، وفنية، وتجارب علمية، بالإضافة إلى التوعية الصحية المستمرة وخصوصًا حول جائحة فيروس كورونا.