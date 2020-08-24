الأحوال المدنية بالمدينة المنورة تدشن مكتبًا نسائيًا.. تعرَّف على خدماته

دشنت الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة مكتبًا نسائيًا في محافظة بدر، لخدمة المواطنات في إصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأمهات، وقد تم إدراجه في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة «أبشر» لاستقبال طلبات المستفيدات من خدمات الأحوال المدنية.

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة؛ بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.