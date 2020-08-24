مكة المكرمة والمدينة المنورة تتصدران معدلات الإصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد، نحو 1109 حالة جديدة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 65 إصابة جديدة، وحلّت المدينة المنورة في المرتبة الثانية بـ61 حالة، فيما تم تسجيل 57 في جازان، و52 في جدة، و40 في حائل، و40 في الرياض، و38 في القنفذة، و35 في تبوك، و35 في بيش، و30 في ينبع، و30 في صامطة، و29 في القوز، و27 في أبو عريش، و27 في المخواة، و23 في أبها، و21 في بللسمر، و21 في البشائر، و18 في الهفوف، و17 في نجران، و16 في خميس مشيط، و15 في قلوة، و15 في حفر الباطن، و13 في بلجرشي، و11 في العيدابي، و11 حالة في كل من الطائف، والقطيف، وبقيق، وسبت العلاية.

في حين تم تسجيل 10 حالات في كل من بريدة، والدمام، وشرورة، و9 في عرعر، وأحد المسارحة، و8 في الزلفي، والظهران، ووادي الدواسر، و7 في بيشة، وسراة عبيدة، والكامل، وخيبر، وأملج، والنعيرية، والريث، والمبرز، و6 في الحرجة، والعويقيلة، وبقعاء، والعيص، و5 في رفائع الجمش، والرس، والقريات، والحناكية، وتثليث، والعقيق، والعلا، ورجال المع، والجفر.

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وشهدت مناطق بارق، والباحة، والدلم، ومليجة، ومحايل، والبجادية، ومهد الذهب، والنماص، وليلى، والقويعية، والحجرة، تسجيل 4 حالات في كل منطقة على حدة، بينما تم تسجيل 3 حالات في الشنان، والنبهانية، وعفيف، والخبر، وعنيزة، والجبيل، والقيصومة، وقرية العليا، والفرشة، وحالتين في الطوال، والبرك، وأحد رفيدة، والمجمعة، والدوادمي، ورابغ، وقيا، ورياض الخبراء، والعيون، وحريملاء، وحوطة بني تميم، وظهران الجنوب، وصبيا، والليث، وضبا، والسليل، والمزاحمية، وشقراء، والمظيلف، والخرج، والحمنة، وراس تنورة .

واقتصر معدل الإصابات على حالة واحدة في كل من الأسياح، والموسم، وبدر الجنوب، وحوطة سدير، والمندق، وتبالة، والبدع، وضرية وقصيباء، وتيماء، ودومة الجندل، ورفحا، وتمير، والمذنب، ومركز حدود الحديثة، والدرعية، وفيفا.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 307.479 حالة. وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد اليوم أنّه تمّ تسجيل 1702حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 280.143حالة، كما تمَّ تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3649 حالة.