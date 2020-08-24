تمر بـ 3 مراحل.. تعرف على خطوات تسجيل العلامة التجارية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الأحد، عن إصدارها أول شهادة لعلامة تجارية صوتية في المملكة لصالح شركة «الاتصالات السعودية»، وذلك وفقًا لنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية المعمول بها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، #الهيئة السعودية للملكية الفكرية تصدر أول شهادة تسجيل لـ #علامة صوتية تجارية في المملكة، وتدعو الراغبين بالتقديم من خلال خدمة العلامات التجارية عبر الرابط التالي (من هنا).

خطوات تسجيل العلامة التجارية

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن تسجيل العلامة التجارية هو عبارة عن خدمة إلكترونية تتيح تسجيل كل ما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما.

من جهتها، أوضحت وزارة التجارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن مدة حماية العلامة التجارية هي 10 سنوات قابلة للتمديد، مشيرة إلى أن خطوات تسجيل العلامة التجارية تمر بثلاث مراحل هي التقديم والتسجيل والنشر كما يلي :

المرحلة الأولى : التقديم .

- تعبئة الطلب الكترونيًا.

- دفع رسوم تقديم الطلب عبر نظام سداد 1000 ريال.

المرحلة الثانية: التسجيل

- تتم مراجعة الطلب وفحص العلامة غالبًا خلال ٧ أيام عمل.

- بعد قبول الطلب يتم نشر العلامة إلكترونيًا لمدة 60 يومًا (بعد سداد رسوم النشر 1575 ريالًا).

المرحلة الثالثة: النشر

- في حالة عدم وجود اعتراض على العلامة تصدر فاتورة التسجيل النهائي 5000 ريال.

- إصدار شهادة تسجيل العالمة التجارية إلكترونيًا وحمايتها لمدة 10 سنوات.

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الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة سابقة عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن هناك فرقًا بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن الاسم التجاري هو اسم تعتمده المنشأة التجارية في السجل التجاري، ويستخدم ذاته في التعاملات الرسمية والعقود ولوحات المنشأة أو المؤسسة، موضحة أنه يوجد عدد من نقاط الاختلاف الواضحة بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، تتمثل في:

1- اللغة حيث يشترط في الاسم التجاري المسجل أن يكون باللغة العربية بينما لا يشترط في العلامة التجارية أن تكون باللغة العربية ويمكن لفرد تسجيلها.

2-يأخذ الاسم التجاري المسجل شكل النص الكتابي فقط في حين تأخذ العلامة التجارية المسجلة أشكال، حروف، رموز، صور، وكلمات.. وغير ذلك.

3-لا يمنح ترخيص للاسم التجاري للاستخدام التجاري في حين تمنح العلامة التجارية ترخيصًا حتى يستخدم تجاريًا.

4-يشترط لتسجيل الاسم التجاري وجود سجل تجاري للمنشأة.

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