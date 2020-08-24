بحث سُبل التعاون بين «تعمير المناطق الجبلية» و«بلدية فيفاء»

خلال لقاء واصلي والتليدي..
قام مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان؛ محمد بن قاسم واصلي، بزيارة بلدية محافظة فيفاء؛ حيث التقى برئيس بلدية فيفاء الجديد، سعيد بن جبران التليدي، مقدمًا له التهنئة بتعيينه رئيسًا للبلدية، وباحثًا معه سبل التعاون بين الهيئة والبلدية.
وكان التليدي، قد باشر مهام عمله رئيسًا لبلدية فيفاء مطلع الأسبوع المنصرم، خلفًا للمهندس أحمد علوان، بعد قرار أصدره أمين منطقة جازان شمل إنهاء تكليف رؤساء سبع بلديات في المنطقة، وتدوير عدد منهم في بلديات المنطقة، وآخرين في منصبين بالأمانة.
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