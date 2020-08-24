حد أدنى 7 اَلاف ريال كراتب.. تعرف على المسميات الوظيفية التي يشملها قرار توطين المهن الهندسية

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون التوطين، المهندس غازي الشهراني، عن المسميات الوظيفية التي سيشملها قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في القطاع الخاص ووضع حد أدنى لأجورها.

وذكر الشهراني، اليوم الأحد، أن المسميات الوظيفية المستهدفة بالقرار تشمل المهندس الكهربائي والمهندس الزراعي والمهندس المدني والمهندس الجيولوجي والمهندس الكيميائي مهندس الطيران ومهندس نفط ومهندس مناجم ومهندس طائرات عسكرية وغيرها من التخصصات الأخرى. وذلك خلال لقائه مع قناة الإخبارية.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في القطاع الخاص ستوفر أكثر من 7 آلاف وظيفة هندسية للسعوديين، مبينة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لرواتب المهندسين السعوديين 7 آلاف ريال لاحتسابه في نسب التوطين.

وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن إصداره قرارًا بتوطين المهن الهندسية، ووضع حدّ أدنى للأجور موضحًا أن ذلك يأتي امتدادًا لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.