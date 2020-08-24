5 فرص وظيفية فرط فيها بائع الشاي

واتضح وفقا للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، أن الشاب سبق له العمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.
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