طفلة تطالب الحقيل ببلدية في باشوت

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أمس، الحديقة النموذجية بمركز باشوت بمحافظة بلقرن على طريق (الطائف - أبها) بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

رسالة طفلة

قص الوزير شريط الافتتاح والدخول للمقر المعد للجلوس في الحديقة واستقبلته الطفلة رويدا العلياني بطلب كتبته بخط يدها في رسالة سلمتها للوزير وقالت «نطالب بافتتاح بلدية في باشوت لكي تكون منورة وحلوة وزاهية، ومحتاجين وقفتك في هذا الموضوع»، فرد الوزير بأن «باشوت حلوة وزاهية بكم ويشرفني أن أفتتح بلدية قريبا فيها».

من جهته، قال محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد: «اليوم كان لنا شرف استقبال وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية برئاسة الوزير لافتتاح حديقة باشوت، وقد اتسع صدر الوزير لمطالب الأهالي سواء عن طريق المجلس المحلي أو المجالس البلدية أو المراكز أو المطالب الخاصة للمواطنين، وبإذن الله، تتم دراستها والنظر في محتواها بما يحقق الفائدة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات البلدية في المحافظة».

الاتجاه إلى الباحة

أكد رئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي أن الوزير وأمين منطقة عسير قد وعدا بدعم بلدية بلقرن لمواجهة الصعوبات الموجودة التي تم شرحها لهم. عقب ذلك، غادر الوزير ومرافقوه إلى منطقة الباحة ، حيث يستكمل جولته على المناطق الجنوبية التي بدأها من منطقة نجران ثم عسير ثم الباحة، وافتتح من خلالها عددا من المشروعات البلدية والتنموية.