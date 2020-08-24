6 أوقات يحظر فيها فصل الكهرباء عن المشتركين

حالات فصل الخدمة
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على عدم فصل الخدمة عن المستهلك إلا في حالات محددة، كتأخره في تسديد المستحقات المترتبة على استهلاكه بعد انقضاء مدة الإنذار حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، أو في حالة حصوله على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.
قراءات العداد
وأشارت الهيئة إلى أنه من حق المستهلك الاطلاع على فاتورة استهلاكه من خلال الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة موضحا بها تفاصيل المستحقات عليه مقابل استهلاكه للخدمة، وكذلك قراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها، وأن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة عن المستحق فعلاً على المستهلك، وفي حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، بشرط أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص في حالة سلامة العداد.
وأضافت الهيئة أن من حق المستهلك أن يستقبل مقدم الخدمة شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى وأن يعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة. ودعت الهيئة المستهلكين للاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقعها الإلكتروني www.ecra.gov.sa، بهدف التعرف على كافة حقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية.
أوقات يحظر فيها فصل الكهرباء عن المشترك
- شهر رمضان المبارك
- أوقات اختبارات التعليم العام
- بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا
- خارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة
- في حال وجود شخص تستدعي حالته الصحية عدم انقطاع الخدمة
- وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة
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