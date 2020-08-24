إدارة للمشاركة المجتمعية بالبلديات

وتُعنى الإدارة الجديدة بالتنسيق مع نظرائهم في القطاعات الأخرى في مجال المشاركة المجتمعية، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للتطوع والأيام العالمية الخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي.
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