إدارة للمشاركة المجتمعية بالبلديات

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارا بإنشاء إدارة بمسمى «إدارة المشاركة المجتمعية» لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي. وتُعنى الإدارة الجديدة بالتنسيق مع نظرائهم في القطاعات الأخرى في مجال المشاركة المجتمعية، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للتطوع والأيام العالمية الخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي.



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