مشروع سعودي يوزع 400 طن من التمور باليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بعدن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع التمور في اليمن، عبر توزيع 400 طن من التمور في سبع محافظات يمنية.

وثمن مستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن جمال بلفقيه، الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز في المجال الإغاثي والقطاعات الخدمية للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

وأوضح مدير شبكة النماء اليمنية عبدالوهاب نصر الشرعبي من جانبه أن المشروع في مرحلته الثالثة يستهدف توزيع 400 طن من التمور بواقع 51 ألف كرتون في محافظات عدن والضالع ولحج والحديدة وتعز والجوف والبيضاء، مشيرا إلى أن إجمالي المشروع الذي دشن مطلع العام الجاري يشمل توزيع 3000 طن من التمور بواقع 375,000 كرتون على 13 محافظة يمنية.

خدمات علاجية في حجة

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واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 13 حتى 19 أغسطس 2020م، في قسم التسجيل والفرز 647 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 178 شخصًا، وعيادة التنويم 31 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 642 مستفيدا.

مشروع المياه بالحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 13 حتى 19 أغسطس الجاري، ضخ 287,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات.