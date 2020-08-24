إزالة تعديات وادي جليل مكة

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنَّ البلدية تواصل نشاطها في مراقبة وإزالة مواقع التعديات في الأحياء السكنية للقضاء على هذه الظاهرة والمحافظة على الممتلكات العامة، مشيراً إلى أن الإزالة تمت بمشاركة عدد من أفراد الضبط الإداري ومنسوبي الجهات الأمنية، مؤكدا إزالة التعديات والإحداثيات كلياً وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المُخالفين.
من جانبه، أوضح مدير الإدارة الفنية بالبلدية المهندس سامي بن سلطان النفيعي، إلى إزالة أرضين مسورتين مقامة بطرق عشوائية مخالفة، مشيراً إلى مواصلة الحملات الرقابية بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية ورصد وإزالة مواقع التعديات على الأراضي الحكومية، مؤكدا أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.
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