ونوَّه المجلس بخبرة المهندس وليد أبوخالد الطويلة والمعروفة عالميا في مجال الدفاع والصناعات العسكرية التي تمتد لنحو 30 عاماً، شغل خلالها مناصب قيادية عدة، أبرزها الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الدفاع العملاقة «نورثروب جرومان»، ووكيل وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) للشؤون الصناعية في المملكة، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك العالمية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، ورئيس مجلس إدارة العمليات ومدير إدارة مجموعة الاستثمارات الإستراتيجية في شركة (بي أيه إي سيستمز) في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين رئيس تنفيذي لشركة الصناعات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.