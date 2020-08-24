أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) برئاسة أحمد الخطيب قرارا بتعيين المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد رئيسا تنفيذيا للشركة. وكان المهندس وليد أبوخالد قد كُلف بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المدة السابقة، حيث أسهم في إثبات قدرته وكفاءته على تولي إدارة مهام الشركة بشكل فعال. ونوَّه المجلس بخبرة المهندس وليد أبوخالد الطويلة والمعروفة عالميا في مجال الدفاع والصناعات العسكرية التي تمتد لنحو 30 عاماً، شغل خلالها مناصب قيادية عدة، أبرزها الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الدفاع العملاقة «نورثروب جرومان»، ووكيل وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) للشؤون الصناعية في المملكة، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك العالمية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، ورئيس مجلس إدارة العمليات ومدير إدارة مجموعة الاستثمارات الإستراتيجية في شركة (بي أيه إي سيستمز) في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين رئيس تنفيذي لشركة الصناعات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.