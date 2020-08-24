ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد في محميتين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، عدداً من المخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك عبدالعزيز الملكيتين بالرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد من المواطنين والمقيمين بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وفي محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزتهم 4 بنادق هوائية، و908 طلقات، و11 طائرا تم اصطيادها، وتم تحرير محاضر ضبط مخالفات صيد دون ترخيص بحق المخالفين.

وأهاب المتحدث المالكي، بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكدا أن القوات ستواصل مهامها في مراقبة مواقع الطيور المهاجرة وضبط من يخالف أنظمة ولوائح الصيد وإحالته للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.