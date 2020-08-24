إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة داخل أحياء جدة

وأكد الأمير مشعل بن ماجد، على العمل بتطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، مشددا على البدء الفوري بإزالة المواقع المخالفة بالمحافظة إنفاذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن لما لتلك المخالفات من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وحثهم على تضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات بذلك مع متابعة سموه الشخصية بهذا الشأن.
فيما شكل محافظ جدة فرقا ميدانية لمتابعة تلك المنشآت والمصانع وتقيدها بالإزالة ونقل أنشطتها للمدن الصناعية وتنفيذ الاشتراطات النظامية.
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