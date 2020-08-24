السعودية اليوم / مصر تسجل 103 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا 19 حالة وفاة



القاهرة 4 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.

// انتهى //

01:18ت م

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القاهرة 4 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.// انتهى //01:18ت م0212

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