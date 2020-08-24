السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية والقروية يزور مهرجان العربات المتنقلة والأسر المنتجة بالباحة



الباحة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

زار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، اليوم , مهرجان العربات المتنقلة " الفود ترك", والأسر المنتجة الذي ينظمه مجلس شباب الباحة ، بالتعاون مع أمانة المنطقة , وذلك بمنتزه غابة رغدان.

وكان في استقبال معاليه رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران , واستمع إلى شرح مفصل عن المهرجان وما يقدمه أصحاب العربات المتنقلة والأسر المنتجة للمتنزهين والزوار من مأكولات ومشروبات ومشغولات تراثية.

وفي ختام الزيارة أشاد الحقيل بجهود القائمين على المهرجان ، مقدّماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على دعمه الملموس للمهرجان.

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