السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تطلق برنامج "ممارس التعلّم الإلكتروني"



أبها 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أطلقت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد اليوم برنامجاً تدريبياً موجهاً لأعضاء هيئة التدريس بعنوان "ممارس التعلم الإلكتروني"، وذلك لمدة 5 أيام "عن بعد" عبر نظام "البلاك بورد".

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبد الله الأحمري أن البرنامج التدريبي يأتي بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الجديد والاستعداد لانطلاقه، وذلك في إطار بداية الدراسة للعام 1442هـ، مشيراً إلى أن برنامج التدريب الذاتي يمتاز بسهولة الوصول إليه في أي وقت ومكان؛لتوفره بشكل إلكتروني على نظام "البلاك بورد"، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذا التدريب يعتمد على سرعة إنجاز المستفيدين منه، من خلال تحقيق الجهد المطلوب الذي يقدر بـ 5 ساعات تقريبًا.

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