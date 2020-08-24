السعودية اليوم / تونس تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 4 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 80 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس بلغ 2818 حالة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في البلاد خلال شهر مارس الماضي.

// انتهى //

00:16ت م

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تونس 4 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 71 إصابة محلية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس بلغ 2818 حالة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في البلاد خلال شهر مارس الماضي.// انتهى //00:16ت م0203

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