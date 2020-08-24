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بنك التنمية الاجتماعية يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 12500 ريال بدلًا من 10 الآف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن بنك التنمية الاجتماعية رفع الحد الأعلى للراتب الشهري للمقترض إلى 12500 ريال، بدلًا من 10 آلاف ريال.
جاء ذلك بحسب ما ذكر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وأعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاقه مؤخرًا منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفًا تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وذلك برفع فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.
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