، "حمدالله " في الصدارة.. الأهلي يسقط الهلال وينعش آمال النصر.. والاتحاد يبتعد ببطء ،

محمد بن مسعود - الدمام - في جولة المنعطف الأهم من الدوري.. صراع كبير في "لعبة كراسي" المقعد الآسيوي

تعثر الهلال في محطة الأهلي في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن خسر "الكلاسيكو " في جدة، وأنعش هذا التعثر آمال النصر في المنافسة مجدداً على الصدارة بعد أن تقلص الفارق بين الغريمين إلى 6 نقاط فقط.

وبات الاتحاد يبتعد عن مناطق خط الهبوط، لكنه (اي الاتحاد ) يزحف ببطء شديد نحو مناطق الدفء ( الأمان ).

"الخليج 365" تقلب أوراق الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

سقوط هلالي ينعش آمال النصر

وضع الأهلي حداً لمواصلة الهلال الانتصارات، لكن رغم الخسارة المؤلمة بقي الأزرق في الصدارة برصيد 60 نقطة.

في المقابل أنعشت خسارة الهلال آمال الغريم والمنافس التقليدي النصر، خاصة بعد تسجيل الأخير انتصاراً كبيراً على التعاون برباعية نظيفة، تؤكد استمرار الأصفر للعودة للقمة، بل والمنافسة القوية حتى آخر جولة من الدوري على اللقب الاستثنائي.

حضور أهلاوي اتحادي

بلغ الأهلي النقطة 46، لكنه بقي ثالثاً وهو يبحث عن الوصافة، وبالتالي فإن الحضور الآسيوي هو الهدف الأول بالنسبة للأخضر، مع البحث عن الاستقرار الفني والإداري خلال الفترة المقبلة.

في الطرف الآخر يأمل الاتحاد مواصلة الصحوة والابتعاد أكثر عن مناطق شبح الهبوط، والوصول لمنطقة الأمان، رغم تعثره بالتعادل أمام الفيصلي 1/1 في هذه الجولة لم يشكل الكبوة الكبيرة، ويأمل أن يتخطى عقبة الفيحاء في الجولة المقبلة ليبلغ النقطة 30، وتبادل المراكز مع الفيحاء.

صراع كرسي المقعد الآسيوي

يشتد الصراع بين الثلاثي ( الوحدة، الفيصلي والرائد ) لخطف بطاقة المقعد الآسيوي، حيث إن فارق النقطة بين الوحدة ( 43 ) والثنائي الفيصلي والرائد ( 42 ) يشعل المنافسة، فيما ابتعد الشباب ( المركز السابع - 38 نقطة ) عن المراكز المؤهلة لنيل البطاقة الآسيوية.

حمد الله أولاً.."قوميز" ثانياً

شهدت الجولة 26 عودة مهاجم الأهلي التاريخي السوري عمر السومة للتسجيل، وجاء من خلال الباب الكبير ( الهلال )، لكن ذلك أبقى السومة ثالثاً في سلم ترتيب الهدافين ( 17 هدفاً ) فيما غاب هداف الهلال الفرنسي " قوميز" عن التسجيل في هذه الجولة وبقي ثانياً (20 هدفاً).



وتألق هداف الدوري وهداف النصر التاريخي المغربي عبد الرزاق حمدالله في هذه الجولة وحضر بـ ( الهاتريك ) في مباراة فريقه أمام التعاون، رفع رصيده إلى 23 هدفاً متربعاً على قمة ترتيب الهدافين.

مباريات الجولة 27

- الاثنين

· الاتفاق - الرائد

· الشباب - أبها

· الحزم - الفتح

· الاتحاد - الفيحاء

- الثلاثاء

· الهلال - الفيصلي

· ضمك - الأهلي

· الوحدة - التعاون

· النصر - العدالة.

Advertisements