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محمد بن مسعود - الدمام - توج بايرن ميونخ الألماني بلقب بطل دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه على نظيره باريس سان جيرمان بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة النهائية، مساء أمس الأحد، والتي أقيمت على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.
ويدين العملاق البافاري بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه الفرنسي كينغسلي كومان الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح فريقه التتويج الثالث هذا الموسم بعد أن حقق بطولة البوندسليغا وكأس ألمانيا.
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 12:41 AM
توج بايرن ميونخ الألماني بلقب بطل دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه على نظيره باريس سان جيرمان بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة النهائية، مساء أمس الأحد، والتي أقيمت على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.
ويدين العملاق البافاري بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه الفرنسي كينغسلي كومان الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح فريقه التتويج الثالث هذا الموسم بعد أن حقق بطولة البوندسليغا وكأس ألمانيا.
، بايرن ميونخ يهزم باريس سان جيرمان.. ويتوج بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة بتاريخه ،
المصدر : الخليج 365
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