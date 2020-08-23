شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ«الخريف» بعد تعيينه رئيساً لـ«المحتوى المحلي» والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وثمن هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة واهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح أنه وبدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ستواصل الهيئة العمل على كل ما من شأنه الإسهام في تطوير المحتوى المحلي، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية للمنتجات ذات المحتوى المحلي، مؤكداً حرصه على تحقيق التطلعات المرجوة من الهيئة، وتنمية أعمالها وفق التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- وبما ينعكس على جودة أعمالها، وتحقيق أهداف رؤية 2030.