شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن الصناعي» تعقد برامج تدريبية بالتعاون مع «NFPA» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الهيئة العليا للأمن الصناعي تطبيق عدد من البرامج التدريبية في قطاع السلامة والحماية من الحريق، التي تعقد بنادي ضباط قوي الأمن الداخلي بالرياض.

وتهدف البرامج التي تستمر لمدة شهرين إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل الفني لكافة المختصين في المملكة من العاملين في المنشآت البترولية والصناعية والخدمية، إضافة إلى الاستشاريين والمقاولين في مجال السلامة والحماية من الحريق من خلال استقطاب أفضل الوسائل المتبعة في مجالات السلامة والحماية من الحريق بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق (NFPA).