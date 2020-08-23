أيهما أفضل الزيتون الأسود أم الأخضر؟

2020-08-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

الفرق الرئيسي بين الزيتون الأخضر والأسود هو موعد الحصاد فقط، حيث يتم قطف الزيتون الأخضر قبل أن يصل إلى مرحلة النضوج التي يتحول فيها بشكل تدريجي إلى اللون الأحمر ثم إلى الأسود على الشجرة.

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الدهون والأحماض الدهنية:

وأوضح استشاري التغذية الدكتور هشام وهيب في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن تركيز المكونات والعناصر الغذائية تتغير بتغير اللون أيضًا، فالزيتون الأخضر يحتوي على ضعف كمية الصوديوم التي يحتويها النوع الأسود، كما يحتوي على كمية أكثر من الكالسيوم والمغنيسيوم، في حين أن الزيتون الأسود يحتوي على كمية من الزيت أكثر من الأخضر، فكمية الدهون والأحماض الدهنية في 100 جرام من الزيتون الأخضر تقدر بـ13.5 جرام، فيما تقدر بـ45 جرام لكل 100 جرام زيتون أسود.

كما يحتوي الزيتون الأسود على كمية أكثر من الدهون والأحماض الدهنية والسعرات الحرارية، لكن أغلب هذه الدهون هي عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة مفيدة جدًّا لصحة الجسم (أوميغا 3 هي واحدة من الأحماض الدهنية غير المشبعة).

مفيد لتقوية القلب:

ولفت إلى زيت الزيتون يعتبر من أهم وسائل تنظيف الأمعاء ومعالجة اللثة وهو مفيد لتقوية القلب مذيب للكوليسترول المترسب على جدران الأوعية الدموية ومنشط لإفراز العصارة الصفراوية من الحويصلة المرارية.

أيهما أفضل صحيًا؟

وحول أيهما أفضل صحيًّا الزيتون الأسود أو الأخضر قال وهيب: ليس هناك زيتون أفضل أو صحي أكثر من غيره، على الرغم من اختلافهما في التركيبة الغذائية، ولكن النصيحة هي اختيار المناسب والتنويع بين الأصناف المختلفة، مع ملاحظة أن السعرات الحرارية في الزيتون الأخضر أقل بكثير من السعرات الموجودة بالزيتون الأسود، لذلك البعض يتناول الزيتون الأسود بكمية أقل، وأنصح بتناول ما يقارب 5 زيتونات يوميًّا، وهي كمية تحتوي على نحو 30 سعرة حرارية، مع الانتباه لكمية الصوديوم الموجودة في الزيتون إذ إنه من المهم أن يخفف الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل مع الملح من استهلاك الزيتون.

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